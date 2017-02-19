Tudor'dan Bruma'ya çok net mesaj!

AJANSSPOR- Galatasaray'ın başında ilk maçına çıkan Igor Tudor, 1-1 biten Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Oyuncularıma söyleyeceğim bir şey yok. Her şeyi yaptılar. Rizespor da aynı şekilde bir duran toptan golü buldu.

Kazanmadığımızda tabii ki memnun değdilm. Ama mantaliteleri doğruydu, bunu soyunma odasında onlara söyledim. 2-3 güğndür çalışıyoruz dfansif anlamda çalışmıştık, iyi defans yapan bir GS vardı. Topun arkasına 10 kişi geçtik.

8 gün var derbide. En iyi şekilde hazırlanacağız. Vaktimiz var. Linnes değişikliğinin fayda getireceğini düşündüm, o yüzden bu hamleyi yaptım.

Basın toplantısında neler dedi?

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın teknik direktörü Igor Tudor, takım ruhundan dolayı ümitli olduğunu söyledi.

Tudor, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımımın elinden gelenin en iyisini yaptığını belirterek, "Ne yazık ki bu galibiyete yetmedi. Bugün beni umutlandıran noktalar var. Takımımıza ve istatistiklere baktığımız zaman sahada çok koşan mücadele eden bir takım vardı. Takım ruhundan dolayı ümitli olduğumu söyleyebilirim." diye konuştu.

Bruma'nın İstanbul'da bırakılması ile ilgili Tudor, "Bruma, çok önemli bir oyuncu. Benim de çok sevdiğim bir futbolcu ama genç bir oyuncu olduğunu unutmamak lazım. Bruma bir hata yaptı İstanbul'da kaldı ama pazartesi gününden itibaren bizimle beraber olacak." ifadelerini kullandı.

Bruma'nın kadro dışı bırakılmasının mesaj olarak algılanmaması gerektiğini vurgulayan Tudor, "Dışarıdan bir komutan gibi görünüyor olabilirim. Sözü dinlenmezse onu hemen gönderecek birine mi benziyorum. Benim inandığım bir şey var. Oyuncular kendi işini, hocalar da kendi işini yapmalı. En üste de bir camia vardır. Herkes kendi görevini yapması gerekiyor. Bu konuda ne az ne fazla söylenecek bir şey yok." şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor karşısında alınan beraberliğin derbiyi etkilemeyeceğini aktaran Tudor, "Önümüzde sekiz gün var. Pazartesi gününden itibaren derbi hazırlığına başlayacağız. Bu tür maçların motivasyonu olmaz. Futbolcu kendisi motive olur. Yapmamız gereken çok şey var ama zamanımız da var." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray'ın çok koşmasıyla ilgili bir soruyu ise Tudor, şöyle yanıtladı:

"Mutlaka koşu mesafesi ve mücadele her maç daha iyi olacaktır. Maçın geneline baktığımızda ilk yarıda iyi oynayan, maçı domine eden bir Galatasaray vardı ve gol geldi. İkinci yarı da değişiklik yaparak Tolga ile kontratağa çıkmayı hedefledik. Duran toptan ise gol yedik. Her maç bu koşu mesafesi mutlaka artacaktır."