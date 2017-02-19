Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, siyah-beyazlı takımın Akhisar Belediyespor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bu haftayı da lider geçirdik. İnşallah her hafta böyle geçer." dedi.

Karşılaşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmet Ürkmezgil, maçın keyifli geçtiğini belirterek, "Futbolcular için de bizim için de güzel ve centilmence bir maç oldu. Rakibimiz kapalı bir oyun oynasa da maçı çirkinleştirmedi. Bu haftayı da lider geçirdik. İnşallah her hafta böyle geçer." ifadelerini kullandı.

Taraftarların stadı doldurmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Ürkmezgil, "Statların boş olduğu bir zamanda, 30 bin seyirciye oynamak çok haz veriyor. Taraftarlarımızın coşkusu ve tribünleri doldurması kıvanç verici. Yönetim kurulu adına taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Beşiktaş Divan Kurulu başkanlığı seçimleri ile ilgili olarak da konuşan Ürkmezgil, şunları söyledi:

"Divan kurulu seçimi tabii ki olacak. 28 Mayıs'ta olan seçim mahkemeye yapılan itiraz sonucu iptal olmuştur. İlk Divan Kurulu toplantısında seçimli olması zaten mahkeme kararıdır. Spekülasyonların sebebi divan kurulu başkanının disiplin kurulunda ceza almasından dolayı seçimlere katılamayacak olmasıdır. 28 Mayıs'taki divan kurulu seçimi iptal edildiği için mahkeme tarafından tekrar yenilecektir. Bu da ilk toplantıda yapılacaktır. Henüz tarih belli değil, arkadaşlarımız bununla ilgili çalışıyor."

Işık: "Ortada şampiyon yok"

Beşiktaş Kulübü İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık ise "(Beşiktaş şampiyon) demek önce rakiplerimize sonra oyuncularımıza saygısızlık. Ortada şampiyon yok. Biz üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Talisca'nın bonservisinin alınıp alınmaması ile ilgili bir soruya Işık, "Beşiktaş tek vücut olup, şampiyonluğa kenetlendi. Yönetimde herhangi bir oyuncuyu ekstra konuşmuyoruz. Bunlar transfer komitesinin sorumlulukları. Talisca bizim çok sevdiğimiz bir oyuncu." şeklinde cevap verdi.