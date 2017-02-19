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"Yarış devam ediyor"
19 Şubat 2017 , 09:35
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Dick Advocaat, oyuncularını uyardı ve 'Yarış devam ediyor' vurgusu yaptı.
BASIN toplantılarında oyuncularına yaptığı eleştirilerle dikkat çeken F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, lig yarışında büyük önem taşıyan bugünkü Kasımpaşa mücadelesinde galibiyet istiyor. Krasnodar yenilgisi sonrası futbolcularını bugünkü maça mental anlamda da hazırlamak için çaba sarfeden tecrübeli çalıştırıcı, öğrencileriyle bir toplantı yaparken şu ifadeleri kullandı:
“LİGDE sezonun ikinci yarısına ne yazık ki güzel bir başlangıç yapamadık. Puan kaybettiğimiz tüm maçlarda saha içinde yapılan hatalar hep aynı. Fakat ben artık hata kabul etmiyorum. Eğer Kasımpaşa maçını kazanamazsak lig yarışından tamamen koparız.
BU YORGUNLUK NİYE?
ALACAĞIMIZ her galibiyet rakiplerimize bir mesajdır. Ancak sizler futbolunuzu ileriye götüreceğinize geriye götürüyorsunuz. Bu ortam hoşuma gitmiyor. 3 kulvarda mücadele ediyoruz ve henüz bir şey kaybetmedik. Buna karşın tabii ki kazanamadık da.
DAHA sezonun bitmesine çok var. Şimdiden bu yorgunluğu anlamıyorum. Yarış bitmedi. Kasımpaşa maçında sahaya çıkın ve taraftarların sizden beklediği futbolu oynayın.” (Vatan)
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