"Yine yanlış hamleler"

Fanatik gazetesi yazarı Mehmet Demirkol, Igor Tudor'un ilk maç performansını değerlendirdi.

"Galatasaray stoper sayısını artırarak oyuna hakim olamaz. Gerçek bu.

Riekerink’in ilk planı genelde doğru yaptığı ama maça doğru reaksiyon veremediği için eleştirilirdi. Dün de Tudor’un bu konuda Hollandalı’nın önüne geçtiğini söylemek yanlış olmaz.



Geçen haftadan farklı durum yok. Galatasaray teknik direktörü geçen hafta tribündeydi işler yürümedi. Sneijder bu hafta da yoktu. Tabii yine üretim de... İgor Tudor’un maçın başında özellikle topun olduğu yöne göre kanat oyuncularının oyuna katılımına özel bir önem verdiği saha kenarında yaptığı hareketlerde görünüyordu. Sabri ve Linnes’in oyunu genişletmek konusunda özel görevleri vardı. Yasin ve Rodriguez içeri kıvrılıyordu. Sabri ve Linnes bütün kanalı kullanmakta mükellefti. Fakat bu kadar merkezi kuvvetli tutup oyunu genişlemesine açmaya çalışırken Recep Niyaz’i bu kadar markajsız bırakmak ilginç oldu. Bu kuşkusuz Tudor’un tercihi değil. Hatta akın sürekliliği sağlamak için dönenleri toplamak yolunda buna mecburdu. Ancak takımı gittikçe gevşeyen bir şekilde rakip orta sahaya bu imkanı verdi. Josue-Selçuk ve De Jong’la merkezi almışken bir de Yasin ve Rodriguez’le burayı desteklerken nasıl olur da rakip gittikçe daha fazla topa sahip olur? Bunu çözmek lazım. Çünkü çözemedikçe takımın boyu uzuyor.



SORUN HENÜZ ÇÖZÜLMEDİ

Riekerink döneminde bu olmadığı için Sabri ve Carole oyuna bu kadar katılmıyordu. Ancak defansif bir çözüm oluşmuyordu. Dün oyuna katıldılar. Yine sorun devam etti. Oyun elden gitmeye başlayınca Tolga-Josue ve Ahmet-Linnes değişikliğiyle set çekmek istedi. Son 10 dakikada Recep Niyaz zor yürüyecek şekilde sakat olmasına rağmen orta sahayı alıp rakibi kapatamadılar. Top bir o kaleye bir derine gitti.



STOPER SAYISIYLA OLMAZ

Galatasaray stoper sayısını artırarak oyuna hakim olamaz. Gerçek bu. Sneijder yokken, Josue, Selçuk ve Linnes’i oyundan çıkarmak topa hakim olma imkanını tamamen reddetmek. Semih’i sol beke koyarak hem de... Riekerink ilk planı genelde doğru yaptığı ama maça doğru reaksiyon veremediği için eleştirildi haklı olarak. Dün Tudor’un bu konuda Hollandalı’nın da önüne geçtiğini söylemek yanlış olmaz.