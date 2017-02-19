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"Yumuşak olduğumuz için golü yedik"

Tarih19 Şubat 2017 , 00:32

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Yumuşak olduğumuz için golü yedik

AJANSSPOR- Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Sonuçtan memnun değilim, 3 puan almalıydık bugün. İyi başladık, golü attık. İlk 45 dakikada etkili değillerdi. 2. yarıda bir şeyleri kaybettik. Daha yumuşaktık. Bu yüzden golü yedik ve 3 puanı alamadık. 

Tudor konusunda: "Onu PAOK'tan çok iyi tanıyorum. Onu çok beğeniyorum. Ne istediği konusunda oldukça açık. Önümüzde daha çok maç var, o maçlarda farkını hissettirecektir. 

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