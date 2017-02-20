Akhisar aşağıdan kurtulamıyor!

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Akhisar Belediyespor'un düşme hattıyla arasındaki puan farkı 4'e indi.

Daha önce 2 hafta düşme hattında kalan Akhisar Belediyespor, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından 16. sıradaki Çaykur Rizespor'un 4 puan önünde yer aldı. Maç fazlasıyla 13. sırada bulunan Ege temsilcisi, lige verilen araya düşme hattındaki Kayserispor'un 8 puan önünde 20 puanla 10. sırada girmişti.

Ligin ikinci bölümünde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Ege temsilcisi, bu periyotta en az puan toplayan takımlardan biri oldu.

Deplasmanda 4 maçtır kazanamıyor

Ligde deplasmanda son galibiyetini Gaziantepspor karşısında 2-1'lik sonuçla alan Ege temsilcisi, dış sahada daha sonra oynadığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Aytemiz Alanyaspor'la golsüz berabere kalan Akhisar Belediyespor, Kardemir Karabükspor (0-1), Galatasaray (0-6) ve Beşiktaş (1-3) karşısında ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

İstanbul'da 14 gol

Ligde 21 haftalık süreçte attığı 13 golle en az gol sevinci yaşayan ekip konumundaki Akhisar Belediyespor, yediği 27 golün 14'ünü İstanbul deplasmanlarında kalesinde gördü.

Bu sezon 21 maçtan 11'inde kalesini gole kapatan yeşil-siyahlı ekip, İstanbul'daki 3 karşılaşmada Medipol Başakşehir'e 5-1, Galatasaray'a 6-0 ve Beşiktaş'a ise 3-1 yenildi.

Olcan Adın'ın ilk golü

Geçen sezonu Galatasaray'da tamamladıktan sonra ara transfer döneminde Akhisar Belediyespor'un kadrosuna dahil olan Olcan Adın, Beşiktaş karşısında takımının tek golünü kaydetti.

Yeşil-siyahlı formayla ilk golüne ulaşan Olcan Adın, daha önce Trabzonspor ve Gaziantepspor formalarıyla da Beşiktaş'a karşı gol sevinci yaşamıştı.

Olcan Adın, son golünü 29 Nisan 2016'da Galatasaray formasıyla Bursaspor'a atmıştı.

Akhisar Belediyespor, gelecek hafta 25 Şubat Cumartesi günü Antalyaspor'u konuk edecek.