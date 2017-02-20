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''A.Konyaspor maçı benim için çok önemliydi''
20 Şubat 2017 , 17:14
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Atiker Konyaspor maçında alınan 3 puanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Bu maç hem Gençlerbirliği için hem de benim için çok önemliydi." dedi.
Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor günler geçirdikten sonra anlamlı bir maça çıktıklarını dile getirerek, "Bu önemi hafta içi yaptığımız görüşmelerle hem hocaya hem de futbolculara anlattım. Çıktılar, kendilerine yakışır bir oyun oynadılar. Atiker Konyaspor maçı benim için çok önemliydi. Maçtan sonra dediğim gibi bana, galibiyeti cumartesi günü olağanüstü genel kurulumuzda onursal başkanımız olarak seçtiğimiz İlhan Cavcav'a armağan etme şansı verdiler." diye konuştu.
Alınan galibiyetin basında çıkan takım içinde huzursuzluk varmış gibi gösterilen algıyı kırmak adına da önem taşıdığına değinen Cavcav, "Her takımda yaşanacak sorunların büyütülmemesi gerektiğini bir kez daha gördük. Umarım önümüzdeki haftalarda da futbolcularımız kendilerine yakışır şekilde devam edecektir. Bir Gençlerbirliği sevdalısı olarak beni en çok mutlu eden sonuçtan ziyade kazanma isteğini görmüş olmaktır." ifadelerini kullandı.
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