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Avrupa Ligi'nde ve derbide İddaa oranları belli oldu!

Tarih20 Şubat 2017 , 16:02

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Avrupa Ligi'nde ve derbide İddaa oranları belli oldu!

AJANSSPOR-
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin oynayacağı maçların ve Pazartesi günü Spor Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş derbisinin İddaa oranları belli oldu.

İşte o oranlar!

Beşiktaş: 1.40
Beraberlik: 3.40
Hapoel Beer Sheva: 5.00

Osmanlıspor: 2.30
Beraberlik: 3.00
Olympiakos: 2.30

Fenerbahçe: 1.45
Beraberlik: 3.35
Krasnodar: 4.65

Galatasaray: 2,30
Beraberlik: 3,00
Beşiktaş: 2,30
ALT: 1,85
ÜST: 1,50

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