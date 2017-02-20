Avrupa Ligi'nde ve derbide İddaa oranları belli oldu!

AJANSSPOR-

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin oynayacağı maçların ve Pazartesi günü Spor Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş derbisinin İddaa oranları belli oldu.

İşte o oranlar!

Beşiktaş: 1.40

Beraberlik: 3.40

Hapoel Beer Sheva: 5.00

Osmanlıspor: 2.30

Beraberlik: 3.00

Olympiakos: 2.30

Fenerbahçe: 1.45

Beraberlik: 3.35

Krasnodar: 4.65

Galatasaray: 2,30

Beraberlik: 3,00

Beşiktaş: 2,30

ALT: 1,85

ÜST: 1,50