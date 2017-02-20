- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Avrupa Ligi'nde ve derbide İddaa oranları belli oldu!
20 Şubat 2017 , 16:02
AJANSSPOR-
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin oynayacağı maçların ve Pazartesi günü Spor Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş derbisinin İddaa oranları belli oldu.
İşte o oranlar!
Beşiktaş: 1.40
Beraberlik: 3.40
Hapoel Beer Sheva: 5.00
Osmanlıspor: 2.30
Beraberlik: 3.00
Olympiakos: 2.30
Fenerbahçe: 1.45
Beraberlik: 3.35
Krasnodar: 4.65
Galatasaray: 2,30
Beraberlik: 3,00
Beşiktaş: 2,30
ALT: 1,85
ÜST: 1,50
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor'dan şok karar! Bruma'yı kadroya almadı... 1
- Tolunay Kafkas'tan Galatasaray açıklaması!
- Hagi'den flaş sözler!
- Oyundan alındıktan sonra kırmızı kart gördü 9
- Kayserispor'un çıkışı devam ediyor! 2
- Aziz Yıldırım hesap sordu! 1
- Memduh Özbalta: ''Taraftar baskısını kaldıramadık'' 3
- ''Geleceğe umutla bakıyoruz'' 4
- Samsun'da kazanan çıkmadı! 27
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller