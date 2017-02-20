Beşiktaş açık ara favori!

AJANSSPOR - Süper Lig'de 21. haftada alınan sonuçların ardından, İddaa şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Beşiktaş'ın Akhisar Belediyespor'u 3-1 yenmesinin ve takipçilerinin tamamının berabere kalmasının ardından oranlarda flaş değişimler oldu.

Medipol Başakşehir sahasında Gaziantepspor ile golsüz berabere kalırken, Galatasaray Çaykur Rizespor deplasmanından 1-1 ile ayrıldı ve Fenerbahçe de konuk ettiği Kasımpaşa karşısında 0-0'a razı oldu.

Bu sonuçların ardından 2. sıradaki Medipol Başakşehir ile aradaki farkı 4'e, 3. sıradaki Galatasaray ile 7'ye ve 4. sıradaki Fenerbahçe ile de 10'a yükselten Beşiktaş, şampiyonluğun açık ara favorisi gösterildi.

İddaa'nın Beşiktaş için belirlediği 1.45'lik oran 1.20'ye düşerken, Medipol Başakşehir'in 3.75 olan oranı 4.5'a yükseldi.

Öte yandan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oranlarındaki büyük değişimler ise dikkatlerden kaçmadı. Bir önceki hafta Başakşehir ile aynı olan Galatasaray'ın oranı 3.75'ten 6.50'a çıkarken, Fenerbahçe'nin ise oranı 10'dan 13'e yükseldi.