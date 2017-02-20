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Bruma yaşananlardan rahatsız!
20 Şubat 2017 , 15:21
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
AJANSSPOR ÖZEL HABER- Galatasaray’da yeni teknik direktör Igor Tudor tarafından kadro dışı bırakılan Portekizli yıldız futbolcu Armindo Bruma, bu karar sebebiyle şaşkınlık yaşıyor.
Genç yıldızın, takımın yeni teknik patronu Tudor’a herhangi bir saygısızlıkta bulunmadığı ve Beşiktaş ile ligde oynayacakları derbide sahaya çıkmayı beklediği öğrenildi. Son günlerde moralinin bir hayli bozuk olduğu öğrenilen sarı-kırmızılı futbolcu, daha önce 4-5 teknik direktörle çalışmış ve herhangi bir problem yaşamamıştı. Antrenmanlarda ve maçlarda ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken genç futbolcu, yedek oturmayı kendisine dert edindi.
Takım içindeki arkadaşlarına saygı duyduğunu her fırsatta dile getiren Bruma, sözleşme yenilemediği için tavır aldığı ve bu nedenle sorun yaşadığı şeklinde çıkan haberlerden rahatsız oldu. Sadece oynayacağı maçlara konsantre olduğunu belirten Bruma, ”Hiçbir yönetici ya da teknik direktörümüze saygısızlığım olmadı. Ayrıca ne Yasin'e, ne Sinan'a ne de diğer takım arkadaşlarıma saygısızlığım yok. Şu anda sözleşme konusu gündemimde değil. Sezon sonunda duruma bakacağız. Şu anda sadece düşündüğüm Beşiktaş maçında ilk 11’de oynamak.” görüşünde.
AJANSSPOR ÖZEL HABER – ÖZGÜR SANCAR
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