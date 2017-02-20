Davut Dişli: ''Sorumlu Aziz Yıldırım'dır''

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Sırmagrup'un Yönetim Kurulu Başkanı Davut Dişli, Radyospor'da yayınlanan Gece Maçı programında Aygün Özipek ve Can Küçükyıldırım'a önemli açıklamalarda bulundu.

AJANSSPOR ÖZEL-

Fenerbahçe'nin gündemini değerlendiren Davut Dişli, "Fenerbahçe'de uzun senelerdir farklı farklı sıkıntılar var. Bugünkü şartlara dönüp baktığımız zaman yaraya pansuman muhabbetti olabilir ancak bu yaranın bir daha tekrar etmemesi sağlığa sıkıntı vermemesi açısından ciddi bir çözüm bulmak lazım. Son yıllarda yönetim olarak, transfer olarak, futbolcuların samimiyeti olarak, tribün taraftar olarak kendi içerisinde 360 derece döndü diyebiliriz. Fenerbahçe taraftarını küstürmüş. Taraftarın olmadığı yerde başarı beklemeyi ben "Sahne sanatçılığı" olarak tanımlıyorum. Sahne aldığı zaman eğer salon boşsa sanatçıdan verim alamazsınız.

Birincisi; biz taraftar olarak bu oyuncularımızı ne kadar yanlız bırakıyoruz? Eskiden Kadıköy'e gelenler sıkıntı yaşardı. Bugün gelen takımlar sıkıntı yaşamıyor. Rakibin hiçbir sıkıntısı yok. Advocaat adaletli davrandığını söylüyor fakat en adaletsiz hocalardan bir tanesi. Sen iki tane futbolcuyu göndermek için kamuoyuna sunuyorsun olayı biri Emenike biri Aatif bir bakıyorsunuz bu iki arkadaş Avrupa listesinde. Fenerbahçe'nin geleceği olabilecek arkadaşlarımız kadroda yok. Ne yerli futbolcuya sahip çıkma duygusu var, ne Fenerbahçeliliğe sahip çıkma duygusu!

İnsanların tepkileri çok normal. Taraftar eğer Fenerbahçe başkanını ya da hocasını göndermek istiyorsa bunu daha farklı yolla anlatması lazım. Kamoyunda zaten Fenerbahçe meze olmuş durumda. Çok fazla tartışmanın içine çekiliyor. Moraller bozuk taraftarın psikolojisi bozuk herkes kötü durumda. Bir çıkışa ihtiyacımız var bu çıkışın mimarı Aziz Yıldırım olması lazım. Birlikte olalım mesajı vermesi lazım. Başkanın kamuoyunu susturup, çözümü ortak arama yollarını bulmalı, tribünleri doldurmanın yollarını bulması lazım.

Bu sezonu en iyi şartlarda bitirmenin hesapları yapılması lazım. Çünkü şampiyonluk matematiksel olarak zor gözükse bile bana göre imkansız. Ben bugün Kasımpaşa'yı yensem ileride ne yapacağım diye düşünüyorum. Aziz Yıldırım gitsin kim gelsin ? İsimler sayıyoruz. Ne yaptı kimi topladı? Sadece kamuoyunda tartışma yaratıcak isimleri öne sürüyorlar.

Ben onlardan biri olmayacağım. Fenerbahçe'nin son geldiği bu durumdan sorumlu Aziz Yıldırım'dır. Bundan sonra bunu kısa vadede çözmesi gereken Aziz Yıldırım'dır. Bana göre en güzel çözüm güçlü bir yönetim kadrosu kurup, Fenerbahçe'yi olağanüstü bir kongreyle daha iyi şartlara getirmesi lazım. Bugünkü şartlarda maça gelme heyecanını insanlara aktarabilmek için mücadele vermemiz lazım. Zaman birlik beraberlik zamanı. Başkanlık için ismi geçen Ali Koç da Sadettin Saran da çok değerli Fenerbahçeli. Sevgili Ali Koç'un da Sadettin Saran'ın da kim olursa olsun Fenerbahçe'de görev yapmış arkadaşların Fenerbahçe sevdasını en iyi bilenlerden biriyim. Bu arkadaşlara haksızlık yapılmamalı. Sevgili Başkan Aziz Yıldırım, Saadettin Saran'ı da Ali Koçu'u da ne kadar Fenerbahçeli varsa aynı şemsiyenin altında toplayıp çareyi ortak araması lazım" ifadalerini kullandı.