Erken gelen değişiklikler şaşırttı!

AJANSSPOR-

Spor toto Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasının son maçında Karadeniz ekibi Trabzonspor, Medical Park Arena 'da yine bir kıyı ekibi Aytemiz Alanyaspor'u sahasında ağırladı.

Maça kaleci Haydar Yılmaz damgasını vururken, bu sezon ilk defa maçın ilk yarısında Trabzonspor 1, Alanyaspor 2 olmak üzere toplamda 3 oyuncu değişikliği yapıldı.

İşte o değişikler:

Trabzonspor-

Jan Durica- Mustafa Akbaş

Alanyaspor-

Emre Nefiz- Darko Lazic

Glynor Plet-Michel Landel