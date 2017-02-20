''Fenerbahçe beni üzüyor''

AJANSSPOR ÖZEL HABER - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor’un golcü futbolcusu Pierre Webo, Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar’ın sorularını yanıtladı.



Çok özel açıklamalar yapan Webo, kendi performansı, UEFA Avrupa Ligi’ndeki şansları ve eski takımı Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



“Performansım sebebiyle mutluyum”

5-1 kazandıkları Adanaspor maçında 1 gol atıp 4 asist yapan Webo ilk olarak, “Kişisel anlamda son derece mutluyum. Attığım gol ve paslardan dolayı da mutluyum. Arzularımızı gerçeğe dönüştürdüğümüz için de ayrıca sevinçliyiz. Daha önce çok sayıda pozisyon bulmuştuk ama sonuçlandıramamıştık. Dün istediğimiz sonucu aldık. Son derece başarılı bir maç çıkardık. Hem bireysel hem de takım olarak çok mutluyuz.” dedi.



“Avrupa’da yola devam etmek istiyoruz”

Olympiakos maçı hakkında konuşan golcü oyuncu, “En avantajlı sonuç tabi ki kazanarak gelmek olurdu. Kazanmak çünkü çok önemli. Olympiakos, tarihi ve daha önce elde ettiği başarıyla favori olan bir takım. Taraftarımızı da arkamıza alarak, rakibimiz karşısında bütün şansımızı zorlayacağız. Maksimumu vermeye çalışacağız. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Avrupa’da ne kadar devam edebilirsek o kadar iyi olacak. Biz Avrupa Ligi’nde hayalimizi devam ettirmek istiyoruz. Sadece bizim için değil, Türkiye için de bu başarı olur. Kişisel anlamda 3 takımın da turu geçmesi Türkiye’nin temsili açısından önemli diye düşünüyorum. Eleme ve grupta iyi işler yaptık. Ne yaptığımızı biliyorduk. Umarım istediğimiz sonucu alır ve yola devam ederiz. Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da Avrupa’da yola devam etmesini diliyorum.” diye konuştu.



“Fenerbahçe’nin başarısız sonuçları beni üzüyor”

Webo, eski takımı Fenerbahçe’ye de değindi. Tecrübeli futbolcu, ”Her şeyden önce Fenerbahçe’de benim mevkimde görev yapan kişilere saygı duyuyorum. Emenike'nin, Fernandao'nun yerine Webo olsa Fenerbahçe'de daha faydalı olurdu' düşüncelerine yorum yapamam. Ben eski takım arkadaşlarımın hepsine saygı duyuyorum. Fenerbahçe'de zaten yapmam gerekeni yaptımBen Osmanlıspor’da kendi işimi yapıyorum. Burada da aynı şeyi yapıyorum. Karşılaştırma ve kıyaslama ile ilgili cevap veremem. Fenerbahçe’de çok iyi günlerim oldu. Taraftarlar beni sevdi. Ama Fenerbahçe’nin aldığı başarısız sonuçlar beni üzüyor. İçinde bulundukları durumdan çıkmaları yönünde temennide bulunabilirim. Fenerbahçe umarım en kısa sürede iyi sonuçlar alır. Onlar için en iyisini diliyorum. Fenerbahçe taraftarlarını seviyorum.” yorumunda bulundu.



“Fenerbahçe’de özgüven problemi var”

Öte yandan Webo sarı-lacivertli takımdaki temel problemin sorulması üzerine, ”Fenerbahçe birkaç maçtır şanssız. Bence şans faktörü de geçerli. Daha fazla güvenmesi lazım Fenerbahçe’nin. Güven problemi ortaya çıkıyor. Ben bu durumdan hiç hoşlanmıyorum. Bu durum beni rahatsız ediyor. Fenerbahçe’nin bu durumdan bir an evvel kurtulmasını diliyorum. Temel tespitim bu. Fenerbahçe Avrupa’da gidiyor, kupada yoluna devam ediyor. Bunları yönetebilmek de zor. Şans faktörünü de unutmamak gerek. İyi oyunlar iyi sonuçlar Fenerbahçe’nin güvenini artıracaktır.” açıklamasını yaptı.



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