Galatasaray'da derbi mesaisi başladı..

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki derbi mücadelesinde 27 Şubat Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın ana bölümünde ise topa sahip olma idmanı yapıldığı belirtildi.

Eren Derdiyok, Wesley Sneijder ve Lionel Carole'ün takımla çalıştığı antrenmanda, Hakan Balta'nın koşu yaptığı ifade edildi.

Galatasaray, derbi hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.