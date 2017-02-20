- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Galatasaray'da derbi mesaisi başladı..
20 Şubat 2017 , 22:36
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki derbi mücadelesinde 27 Şubat Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın ana bölümünde ise topa sahip olma idmanı yapıldığı belirtildi.
Eren Derdiyok, Wesley Sneijder ve Lionel Carole'ün takımla çalıştığı antrenmanda, Hakan Balta'nın koşu yaptığı ifade edildi.
Galatasaray, derbi hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor'dan şok karar! Bruma'yı kadroya almadı... 1
- Tolunay Kafkas'tan Galatasaray açıklaması!
- Hagi'den flaş sözler!
- Oyundan alındıktan sonra kırmızı kart gördü 10
- Kayserispor'un çıkışı devam ediyor! 2
- Aziz Yıldırım hesap sordu! 1
- Memduh Özbalta: ''Taraftar baskısını kaldıramadık'' 3
- ''Geleceğe umutla bakıyoruz'' 4
- Samsun'da kazanan çıkmadı! 28
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller