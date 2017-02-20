Haydar'dan inanılmaz performans!

AJANSSPOR - Trabzonspor ile yaptığı iki maçtan 4 puan çıkaran Alanyaspor'da, kaleci Haydar Yılmaz'ın bordo mavililer karşısındaki performansı dikkat çekti.

Alanyaspor'un ligin 4. haftasında Trabzonspor'u sahasında 3-0 yendiği maçta 7 kurtarış yaparak takımının galibiyetinde büyük pay sahibi olan Haydar, bordo mavililer ile Medical Park Arena'da yapılan maçta da kalesinde devleşti.

Golsüz sona eren maçta kalesine gelen 8 şutu da kurtaran Haydar, alınan 1 puanın mimarı oldu. Haydar, iki karşılaşmada toplam 15 kurtarışa imza atarken; yüzde yüzlük bir başarı yakaladı.