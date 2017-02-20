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Igor Tudor için şiir yazdılar!
20 Şubat 2017 , 10:58
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- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
Galatasaraylı taraftarlar yeni teknik direktörleri Igor Tudor'a büyük bir ilgi gösteriyor. Riekerink Bey'den sonra Tudor'a da Efendi diyen taraftarlar, Hırvat çalıştırıcı için bir şiir kaleme aldı.
İşte o satırlar:
“Sabri'den çalımı yedi
Ali Sami Yen'i sevdim dedi
Taaa Karabük'ten geldi
Şampiyon yap bizi Tudor Efendi
Selçuk yana-geriye oynuyor
Semih sabrımızı taşırıyor
Muslera'ya yazık oluyor
Şampiyon yap bizi Tudor Efendi
Taraftar sana güveniyor
Taktik yok, saldır diyor
Desteğini esirgemiyor
Şampiyon yap bizi Tudor Efendi”
Kaynak : AMK
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Galatasaray
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