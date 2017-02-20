"Igor Tudor ilişkileri iyi ayarlamalı"

AJANSSPOR ÖZEL HABER - Son olarak Karşıyaka’yı çalıştıran Teknik direktör Soner Tolungüç, Radyospor’da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar’ın sorularını yanıtladı. Solungüç, Galatasaray ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanırken, kendi kariyeriyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.



İşte Tolungüç’ün yaptığı açıklamalar şu şekilde :



“Bruma kapris yapacak bir oyuncu değil”

Bruma’nın Galatasaray’da kapris yaptığını hiç görmedik. İşini yapan bir oyuncu. Attıklarıyla, verdikleriyle en formda olan oyunculardan birisi. Takımı oynatabilen bir oyuncu profili. Genç bir oyuncu ve işine bakıyor. Tudor 11’de düşünmüyor olabilir ama bunu diyalog kurarak yapması lazım. Oyuncularla konuşmadan böyle bir karar alması, bazı oyuncuları etkileyebilir. Bazı futbolcular çocuk ruhuyla hareket edebilir. Tepkisi, reaksiyonu olabilir. Esas olan burada bunu iyileştirebilmek ve yönetebilmek. Böyle formda bir oyuncuyu oynatmamak takımı etkileyebilir. Belki de böyle bir puan farkı da olmayacaktı. Teknik adam değişikliğinde takımın reaksiyon göstermesi bekleniyordu. Gayet bu reaksiyon doğru gösterildi. Rizespor karşısında Galatasaray’ın geriye yaslanması, rakibin baskılarına ki golün geleceğini göz önüne alırsak bu şekilde takım içinde bazı arayışların devam ettiği görünüyor.



“Igor Tudor ile birlikte değişikliler yaşanacak”

Takım boyunu kısaltırsanız koşu mesafesi de artar. Ama üretkenlik açısından bunu kısıtlayabilir. Bu da Josue’nin oyundan çıkması, biraz daha geriye düştüğünü, rakibin ataklar yaptığını görebiliyoruz. Rizespor zaten golün sinyalini vermişti. Galatasaray çok önemli 2 puan kaybetti. Teknik direktörle birlikte değişiklikler olabilir. 1-2 maçlık bu reaksiyonu görebiliriz. Önemli olan bu sürecin atlatılması ve sezon içine yayılmasıdır. Kısa süre içinde bazı şeyleri adapte etmek zordur. Teknik ekip hangi oyuncudan verim alacaksa o şekilde hareket etmelidir.”



“Derbi maç Galatasaray için kırılma maçı olacak”

Beşiktaş keyif veren bir takım. Yaratıcı özellikleri olan bir takım. Galatasaray’ın bu sezonda tamam ya da devam diyeceği bir maç olacak. Rizespor maçında ilk yarıda gösterilen reaksiyonun gösterilmesi gerekiyor. Bruma hareketli bir oyuncu. Savunma arkasına koşu yapan, topu iyi yönlendiren bir futbolcu. Rakip savunmanın dengesini çok iyi bozuyor. Bruma hangi takımda olursa olsun mutlaka iyi kullanılmalı.



“Hakan Balta fark yaratabilirdi”

Hakan Balta milli takımda da başarılı hamleleriyle dikkat çekmiş bir oyuncu. Çok farklılık yaratabilirdi. Ama Lionel Carole’ün olmaması, Martin Linnes’in de o bölgede oynayabiliyor olması sonucu bu şekilde bir tercih kullanılmış. Linnes’in orada çok verimli olacağını düşünmüyorum.



“Misyon ve vizyon sahibi herkes başkanlığa aday olabilir”

Galatasaray’a hizmet edecek, bu sıkıntılardan kurtaracak herkes başkan olabilir. Tecrübe lazım ve bazı dinamikleri iyi bilmek lazım. Misyon ve vizyona sahip kişilerin taşın altına elini sokması gerekiyor. Bugünkü durumdan faydalanarak basını meşgul edecek, böyle duygularla hareket edenleri kabul etmiyorum. Hakkıdır Galatasaray’a hizmet etmek. Başkan adaylarının başımız üstünde yeri var.



“Burası Galatasaray, Tudor ilişkileri iyi ayarlamalı”

Tudor’un geldiği kulüple Galatasaray arasında okyanuslar kadar fark var. Kendi psikolojisini iyi ayarlamalı. Medya ve oyuncularla iyi iletişim kurması lazım. Burası Galatasaray. O süreci nasıl götüreceği çok önemli. Heyecanlı ve iştahlı bir görüntüsü var. Analizlerini çok iyi yapması lazım. Oyuncuların karakter analizini çok iyi yapmalı. Kendini geliştirmesi, oyuncularla bire bir olmalı ve takım içindeki dengeleri çok iyi kurması gerek diye düşünüyorum.



“Teklif gelirse görev almaya hazırız”

Şu anda dinleniyoruz. Futbolla ilgili basında sohbetlerimiz oluyor. Henüz bir şey yok. Fakat takımlarımızdan teklif gelirse görev almaya hazırız.



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