İşte Durica'nın son durumu!

Trabzonspor'un Alanyaspor ile golsüz berabere kaldığı maçta sakatlanan ve sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kalan tecrübeli savunma oyuncusu Durica'nın durumu ile ilgili haber geldi.

beIN SPORTS'un verdiği bilgiye göre; Alanyaspor maçında sakatlanan Durica'nın diz yan bağlarında kopma şüphesi ile MR'ı çekilecek.