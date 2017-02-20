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Kobe'den Podolski açıklaması geldi!
20 Şubat 2017 , 12:06
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AJANSSPOR- Vissel Kobe Teknik Direktörü Nelsinho, Lukas Podolski hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Mevcut oyuncu grubundan oldukça memnun olduğunu ifade eden Brezilyalı çalıştırıcı, "Bu yüzden Podolski transferiyle ilgili bir şey dememe gerek yok. Bizim takım da dahil olmak üzere bu kış döneminde birçok oyuncu transfer oldu. Her takım şampiyon olmak ister, biz de bundan geri kalmak istemiyoruz. Öncelikle, ilk hedefimiz lig şampiyonluğu. Eğer olmazsa en kötü Asya Şampiyonlar Ligi bileti almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Büyük isimlerin J-League'e transfer olmalarına karşı durmadığını belirten Nelsinho, "Bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum ama sahada iyi oynamaları gerekli. Buraya gelip takım için savaşıp, sahaya yüreğinizi koyduklarında, bir de kalitelilerse ben bunun arkasındayım" diye kounştu.
Galatasaray, Podolski'nin transferi için Vissel Kobe ile büyük ölçüde anlaşma sağlamıştı. Bu transfer yaz döneminde gerçekleşecek.
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