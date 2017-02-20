Mas ve Pereira Alanya maçını değerlendirdi

Trabzonspor'dan Emmanuel Mas ve Joao Pereira, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından beIN Sports'a değerlendirmelerde bulundu.

Öne çıkan açıklamalar şu şekilde:

"Bugün şanssızdık, pozisyonlara girdik ama gol gelmedi" diyen Mas, "İnsanların oyunumu beğenmesi beni mutlu ediyor. Pereira ile birlikte takıma kısa sürede adapte olduk." dedi.

Futbol açısından her şeyimizi verdik diyen Pereira ise, "İyi günümüzde değildik. Şansımız da iyi değildi. Bugün futbol için en önemli olan golü bulamadık. Aslında Mas ile ikimizin gelişi değil de takım olarak iyi defans yapmaya başladık." ifadelerini kullandı.