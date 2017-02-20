O isim Galatasaraylı eski yöneticiyi aradı!

AJANSSPOR - Igor Tudor'un Karabükspor'dan ayrılıp, Galatasaray'ın teknik direktörü olması etik tartışmasını beraberinde getirmişti.

Sarı kırmızılı kulübün eski futbol şube sorumlusu Fatih Gökşen, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Ağlayanın malı kimseyi güldürmez. Dünyanın en iyi antrenörünü bulsan bile getiriliş şekli yanlış. Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut’un açıklamalarını dinledim, çok üzücü. Bir Galatasaraylı olarak yerin dibine girdim. Tankut’un söyledikleri düşünüldüğünde Galatasaray’ın çok büyük yanlış yaptığı ortaya çıkacaktır. İstediğin kadar şampiyon ol, etik değerleri yerle bir oldu" demişti.

Ses getiren bu açıklamanın ardından Karabükspor başkanı Ferudun Tankut, Fatih Gökşen'i arayarak, "Fatih bey duyarlılığınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Canımız yandı. Ben Galatasaray camiasına büyük saygı duyuyorum. Benim serzenişim camiaya değil, yönetime oldu. Galatasaray'da sizin gibi dostlarım var. Karabükspor'un Galatasaray'la asla sorunu olamaz" dedi.