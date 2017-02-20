- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Oğuzhan'dan rekor performans!
20 Şubat 2017 , 10:29
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
Beşiktaş, Akhisar karşısında 717 pasın 612’sinde isabet sağlarken, yeniden 11’e dönen Oğuzhan da 121 pasla ligin en iyi değerlerinden birine imza attı
Akhisar Belediyespor karşısında aldığı 3 puanla şampiyonluk yarışında çok büyük avantaj kazanan Beşiktaş, pas sayısında da önemli bir başarıya imza attı.
Dün gece Ege ekibi karşısında 717 pas yapan ve bunun 612'sinde isabet sağlayan siyah-beyazlılar, kendisi adına ligin en yüksek beşinci performansını sergilerken, 121 pas yapıp, 113'ünde isabet sağlayan Oğuzhan ise ligin en iyi değerlerinden birine imza attı.
Son haftalardaki kötü performansı nedeniyle Hapoel Beer- Sheva maçında kesik yiyen, dün ise Akhisar maçında yeniden 11'de dönen Oğuzhan, böylece kendisine güvenen hocasını utandırmadı.
(Sabah)
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor'dan şok karar! Bruma'yı kadroya almadı... 1
- Tolunay Kafkas'tan Galatasaray açıklaması!
- Hagi'den flaş sözler!
- Oyundan alındıktan sonra kırmızı kart gördü 6
- Kayserispor'un çıkışı devam ediyor! 2
- Aziz Yıldırım hesap sordu! 1
- Memduh Özbalta: ''Taraftar baskısını kaldıramadık'' 3
- ''Geleceğe umutla bakıyoruz'' 4
- Samsun'da kazanan çıkmadı! 26
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller