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Oğuzhan'dan rekor performans!

Tarih20 Şubat 2017 , 10:29

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Oğuzhan'dan rekor performans!

Beşiktaş, Akhisar karşısında 717 pasın 612’sinde isabet sağlarken, yeniden 11’e dönen Oğuzhan da 121 pasla ligin en iyi değerlerinden birine imza attı

Akhisar Belediyespor karşısında aldığı 3 puanla şampiyonluk yarışında çok büyük avantaj kazanan Beşiktaş, pas sayısında da önemli bir başarıya imza attı.

Dün gece Ege ekibi karşısında 717 pas yapan ve bunun 612'sinde isabet sağlayan siyah-beyazlılar, kendisi adına ligin en yüksek beşinci performansını sergilerken, 121 pas yapıp, 113'ünde isabet sağlayan Oğuzhan ise ligin en iyi değerlerinden birine imza attı.

Son haftalardaki kötü performansı nedeniyle Hapoel Beer- Sheva maçında kesik yiyen, dün ise Akhisar maçında yeniden 11'de dönen Oğuzhan, böylece kendisine güvenen hocasını utandırmadı.

(Sabah)

 

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