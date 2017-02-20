Oğuzhan'dan rekor performans!

Beşiktaş, Akhisar karşısında 717 pasın 612’sinde isabet sağlarken, yeniden 11’e dönen Oğuzhan da 121 pasla ligin en iyi değerlerinden birine imza attı

Akhisar Belediyespor karşısında aldığı 3 puanla şampiyonluk yarışında çok büyük avantaj kazanan Beşiktaş, pas sayısında da önemli bir başarıya imza attı.

Dün gece Ege ekibi karşısında 717 pas yapan ve bunun 612'sinde isabet sağlayan siyah-beyazlılar, kendisi adına ligin en yüksek beşinci performansını sergilerken, 121 pas yapıp, 113'ünde isabet sağlayan Oğuzhan ise ligin en iyi değerlerinden birine imza attı.

Son haftalardaki kötü performansı nedeniyle Hapoel Beer- Sheva maçında kesik yiyen, dün ise Akhisar maçında yeniden 11'de dönen Oğuzhan, böylece kendisine güvenen hocasını utandırmadı.

(Sabah)