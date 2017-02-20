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Okay cezalı!

Tarih20 Şubat 2017 , 22:26

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Okay cezalı!

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, Aytemiz Alanyaspor maçıda dördüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düştü. Okay, gelecek hafta Atiker Konyaspor maçında takımda yer alamayacak.

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