Quaresma'dan haber var!

Beşiktaş gözünü Avrupa Ligi'ne çevirirken, Perşembe günü oynanacak Hapoel Beer Sheava maçında teknik direktör Şenol Güneş'in rotasyon yapması bekleniyor.



İlk maçta deplasmandan alınan 3-1'lik skorla avantajı elinde bulunduran siyah beyazlılarda Hapoel Beer Sheava maçında Galatasaray derbisi düşünülerek birkaç oyuncunun dinlendirilebileceği öğrenildi.



Akhisar Belediyespor maçının son dakikalarında bir sakatlık geçiren Ricardo Quaresma, sonrasında oyuna devam edebilmişti. Quaresma'nın yapılan kontrollerinde dizinde darbeye bağlı ödem oluştuğu öğrenildi.



Portekizli yıldızın sakatlığını ciddi olmadığı birkaç gün içinde takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği öğrenildi. Quaresma, Hapoel Beer Sheava maçında derbi düşünülerek riske edilmeyecek.



Ligde cezası nedeniyle forma şansı bulamayan Dusco Tosic'in Perşembe günü sahada olması beklenirken, sakatlığı bulunan Mitroviç de sahadaki yerini alamayacak.



Derbi öncesi Şenol Güneş'in Gökhan Gönül'ü de dinlendirmesi beklenirken, yerine cezası biten Alman futbolcu Andreas Beck'in oynaması bekleniyor.



Aboubakar ve Adriano'nun da cezalarının bitmesi sebebiyle kadroda Mitroviç dışında eksik futbolcusu bulunmayan Beşiktaş'ta Şenol Güneş, yapılacak toplantılarda oyuncularına uyarılarda bulunacak.



İlk maçta alınan 3-1'lik galibiyetin oyuncularını rehavete sokmasından korkan Şenol Güneş, disiplini asla elden bırakmıyor. Henüz turu geçmediklerini oyuncularına aktaracak olan tecrübeli çalıştırıcı, saha içinde en ufak konsantrasyon kaybı istemiyor.



Teknik ekip, futbolculardan ligde oynanacak Galatasaray derbisini bir kenara bırakarak Hapoel Beer Sheava maçına konsantre olmalarını isterken, maç gününe kadar da bu hatırlatmaların süreceği öğrenildi.

beIN SPORTS