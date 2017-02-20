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Rekor var, gol yok!

Tarih20 Şubat 2017 , 23:12

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Rekor var, gol yok!

AJANSSPOR-
Trabzonspor bu akşam yeni mabedi Medical Park Arena'da Alanyaspor'u ağırladı. Maç 0-0'lık eşitlikle tamamlanırken, Bordo-Mavililer kaleye tam 22 şut gönderdi fakat  kaleci Haydar Yılmaz'ı bir türlü geçemedi. 

Karadeniz ekibi kaleyi en çok yokladığı ikinci maçını oynarken, sezonun ilk yarısında Avni Aker'de oynanan Akhisar Belediyespor maçında kaleyi tam 28 kez yoklamış bu akşam olduğu gibi o karşılaşmada da golsüz eşitlikle puanlar paylaşılmıştı. 

 

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