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Rekor var, gol yok!
20 Şubat 2017 , 23:12
AJANSSPOR-
Trabzonspor bu akşam yeni mabedi Medical Park Arena'da Alanyaspor'u ağırladı. Maç 0-0'lık eşitlikle tamamlanırken, Bordo-Mavililer kaleye tam 22 şut gönderdi fakat kaleci Haydar Yılmaz'ı bir türlü geçemedi.
Karadeniz ekibi kaleyi en çok yokladığı ikinci maçını oynarken, sezonun ilk yarısında Avni Aker'de oynanan Akhisar Belediyespor maçında kaleyi tam 28 kez yoklamış bu akşam olduğu gibi o karşılaşmada da golsüz eşitlikle puanlar paylaşılmıştı.
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