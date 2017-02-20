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Saffet Susic savunmayı sağlama aldı!
20 Şubat 2017 , 23:07
AJANSSPOR
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Medical Park Arena'da karşılaştı. Mücadele 0-0 gollüz eşitlikle sona erdi.
Alanyaspor bu akşam Medical Park Arena stadında Karadeniz ekibi Trabzonspor'a konuk oldu. Maçta gol sesi çıkmazken Kaleci Haydar Yılmaz harika performansıyla kamuoyundan tam not aldı.
Geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine getirilen Saffet Susiç savunma varyasyonları ile dikkat çekti. Alanyaspor Saffet Susiç göreve gelene kadar kalesinde 40 gol yerken, Boşnak hoca yönetiminde şu ana kadar çıktığı 2 maçta kalesinde gol görmedi.
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