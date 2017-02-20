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Sergen Yalçın: ''İşler gayet iyi gitmeye başladı''
20 Şubat 2017 , 17:12
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- Kayserispor
Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının performansından memnun olduğunu belirterek, "Gidişatımız iyi ama şu anda daha kazandığımız bir şey yok. Bundan sonrası bizim için çok daha önemli." dedi.
Sergen Yalçın, sarı-kırmızılı takımın Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kazanılan büyük maçların ardından lige dönüş yapmanın zor olduğunu vurgulayan Yalçın, "Bursaspor maçının başlangıcında oyuncularımda bunu gördüm ama özellikle maçın ikinci yarısında oyuncularım üzerlerindeki rehaveti atıp maça konsantre oldu. İkinci yarı çok etkili oynadık. Rakibe hiçbir şekilde şans vermedik, oyunun tamamında top bizde kaldı. İstediğimiz birçok şeyi sahaya yansıttığımızı düşünüyoruz. Güzel bir galibiyet oldu. En önemlisi böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu performansı yukarı çıkararak devam ettirmemiz lazım. Bunu da devam ettirmemek için bir sebebimiz yok. İşler gayet iyi gitmeye başladı, herkes şu anda pozitif durumda." değerlendirmesinde bulundu.
"Aşağıdaki takımlarla aynı seviyeye geldik"
Spor Toto Süper Lig'de 22. haftadaki Çaykur Rizespor maçıyla önemli bir periyoda gireceklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:
"Aldığımız sonuçlarla en azından aşağıdaki takımlarla puan anlamında aynı seviyeye geldik. Gidişatımız iyi ama şu anda daha kazandığımız bir şey yok. Bundan sonrası bizim için çok daha önemli. Bu hafta Çaykur Rizespor maçıyla başlayacağımız üçlü bir periyot var. Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile oynayacağız. Bu 3 maç bizim için çok önemli. Bu maçlara iyi hazırlanacağız. Takım olarak iyi durumdayız, iyi mücadele ediyoruz. Oyuncular çok istekli, yavaş yavaş kendilerine güvenleri gelmeye başladı. Takımla taraftar arasında güzel bir bağ oluştuğunu tahmin ediyorum. İyi sonuçlar almaya devam ettikçe bu bağ daha da gelişecektir."
Ligde son üç maçında Fenerbahçe, Galatasaray ve Bursaspor'u mağlup eden Kayserispor, 22 puanla 14. sırada bulunuyor.
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