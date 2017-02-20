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Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Tarih20 Şubat 2017 , 22:07

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Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta mücadelesi, tek maçla tamamlandı. 

Günün maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı. 

Beşiktaş'ın 47 puanla lider durumda bulunduğu ligin 21. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 22. haftanın programı şöyle: 

Sonuçlar 

Kayserispor-Bursaspor: 2-0

Antalyaspor-Kardemir Karabükspor: 1-0

Medipol Başakşehir-Gaziantepspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Galatasaray: 1-1

Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor: 2-0

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 0-0

Adanaspor-Osmanlıspor: 1-5

Beşiktaş-Akhisar Belediyespor: 3-1

Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: 0-0

 

Puan durumu 

  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  BEŞİKTAŞ 21  14  43  18  25  47 
2.  MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 21  12  37  16  21  43 
3.  GALATASARAY 21  12  40  21  19  40 
4.  FENERBAHÇE 21  10  39  19  20  37 
5.  ANTALYASPOR 21  10  25  23  35 
6.  TRABZONSPOR 21  20  21  -1  31 
7.  OSMANLISPOR 21  28  23  30 
8.  ATİKER KONYASPOR 21  24  26  -2  28 
9.  BURSASPOR 21  22  24  -2  28 
10.  KARDEMİR KARABÜKSPOR 21  10  24  29  -5  27 
11.  GENÇLERBİRLİĞİ 20  19  19  26 
12.  KASIMPAŞA 21  10  25  28  -3  25 
13.  AKHİSAR BELEDİYESPOR 21  13  27  -14  24 
14.  AYTEMİZ ALANYASPOR 21  11  29  40  -11  22 
15.  KAYSERİSPOR 21  11  22  33  -11  22 
16.  ÇAYKUR RİZESPOR 21  11  21  33  -12  20 
17.  ADANASPOR 21  12  19  32  -13  17 
18.  GAZİANTEPSPOR 20  13  16  34  -18  15 

 

22. hafta 

24 Şubat Cuma: 

19.00 Çaykur Rizespor-Kayserispor 

20.00 Kasımpaşa-Bursaspor 

25 Şubat Cumartesi: 

15.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor 

16.00 Akhisar Belediyespor-Antalyaspor

19.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor

26 Şubat Pazar:

13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği 

16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir 

19.00 Gaziantepspor-Fenerbahçe 

27 Şubat Pazartesi: 

20.00 Galatasaray-Beşiktaş

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