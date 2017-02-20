Susic: ''4 gol yememiz gerekiyordu...''

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Saffet Susic, 0-0 biten Trabzonspor maçının ardından beIN Sports'a değerlendirmelerde bulundu.

"Bugün çok şanslıydık" diyen Susic, "Böyle bir oyun beklemiyordum. Şimdi neden 40 gol yediğimizi anlıyorum. İlk yarı objektif olmak gerekirse, 4 gol yememiz gerekiyordu. Kariyerimde belki de ilk defa ilk yarı iki oyuncu değişikliği yaptım. İkinci yarı daha iyiydik. Böyle şansımız devam ederse, ligde kalırız. Çok şanslıydık. Biz ofansif oynuyoruz ama bugün eksiklerimiz vardı. Gençlerbirliği'ne karşı defansif ve ofansif iyi oynadık. Bugün aldığımız puan için şanslıyız." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Saffet Susic basın toplantısında ise; bugün sadece puan aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Rakipleri karşısında özellikle ilk yarı iyi oynamadıklarını ve çok şanslı olduklarını vurgulayan Susic, "İlk yarıda Trabzonspor'un 3-4 gol atması gerekiyordu. Kariyerimde şimdiye kadar ilk yarı 2 oyuncu değiştirmedim ancak başka çarem kalmadı. Bu maç bize zaaflarımızı gösterdi. Bugün hem şansımız çoktu hem de Allah bizi korudu galiba." ifadelerini kullandı.

Susic, Trabzonspor'un kaliteli bir takım olduğunu dile getirerek, "İkinci yarı başa baş oynadık. Biz ligde kalmak için savaşıyoruz. Bu akşam şansımız yanımızdaydı. İnşallah gelecek maçlarda da yanımızda olacak." diye konuştu.