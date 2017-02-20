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Trabzonspor kalesini gole kapadı!

Tarih20 Şubat 2017 , 22:24

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Trabzonspor kalesini gole kapadı!

AJANSSPOR-
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Medical Park Arena'da karşılaştı. Müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı. 

Ev sahibi Trabzonspor son 4 maçında rakiplerine gol izni tanımadı. Bordo-Mavililer en son 17. hafta karşılaşmasında Bursaspor deplasmanında gol yedi karşılaşma Karadeniz ekibinin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. 

İşte o karşılaşmalar:
 

22.01.2017 Kasımpaşa  0 - 1  Trabzonspor
29.01.2017 Trabzonspor4 - 0  Gaziantepspor  
11.02.2017 Osmanlıspor0- 1   Trabzonspor 
20.02.2017 Trabzonspor0 - 0  Alanyaspor 

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