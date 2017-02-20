Trabzonspor taraftarlarından maça yoğun ilgi

Trabzonspor'un Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi bilet kuyruğunda bekleyen yaşlı bir kadın sosyal medyayı salladı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Medical Park Arena'da oynanacak olan Trabzonspor Alanyaspor karşılaşması öncesinde ortaya çıkan bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Trabzonspor'un 11 bin taraftarının cezalı olduğu haftada başlatılan kampanyalarla taraftarı stada çekmeye çalışan yönetimin çağrılarına taraftarlardan büyük karşılık geldi.

Günlerdir bilet gişelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturan bordo mavili taraftarların arasında öyle bir kişi vardı ki sosyal medya onun fotoğrafının yayınlanması ile adeta yıkıldı.

Atatürk Alanı'nda bulunan bilet gişesindeki kuyrukta bekleyen ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın, bir kullanıcı tarafından fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması ile çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Bordo mavili taraftarların akın ettiği maça kayıtsız kalamayan kadın taraftar yoğun ilgi ile karşılandı.

Öte yandan karşılaşmaya gösterilen yoğun ilgi sonrası tribünlerde maç saati yaklaşık 30 bin taraftar olması bekleniyor.

(Haber61)