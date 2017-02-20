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Trabzonsporlu Okay Yokuşlu rekor kırdı!
20 Şubat 2017 , 22:56
AJANSSPOR-
Trabzonspor bu akşam Aytemiz Alanyaspor ile sahasında 0-0 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı.
Girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremeyen Bordo-Mavililerde, genç yıldız Okay Yokuşlu performansıyla alkış topladı. Okay bu akşamki maçta girdiği 26 ikili mücadeleden 20 tanesinde topa sahip olmayı başararak Süper Lig'de bu alanda rekoru eline geçirdi.
Öte yandan; bu sezon Trabzonspor'da lig ve kupada 28 karşılaşmada forma giyen Okay Yokuşlu 3 gol 3 asist kaydetti.
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