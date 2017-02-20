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Yanal 61. bulamadı!
20 Şubat 2017 , 22:24
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- Spor Toto Süper Lig
- Trabzonspor
Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 61. galibiyetini elde edemedi.
Bordo-mavili takımda geçen sezonun ardından üçüncü kez göreve gelen teknik direktör Yanal, Aytemiz Alanyaspor maçıyla 127. resmi maçında, 61. galibiyetini yaşayamadı.
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