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Yanal 61. bulamadı!

Tarih20 Şubat 2017 , 22:24

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Yanal 61. bulamadı!

Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 61. galibiyetini elde edemedi.

Bordo-mavili takımda geçen sezonun ardından üçüncü kez göreve gelen teknik direktör Yanal, Aytemiz Alanyaspor maçıyla 127. resmi maçında, 61. galibiyetini yaşayamadı.

 

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