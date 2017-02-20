Yanal: ''Doğru yoldayız''

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın golsüz berabere kaldıkları Alanyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardan Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

"Yılbaşından bu yana doğru yoldayız, doğru işler yaptığımızı düşünüyorum. Oldukça geriden başlayan ve sanki 200 metre geriden başlayan bir takım gibiyiz. Takıma ilave ettiğimiz oyuncular bizi umutlandırıyor. Oyuncuların kazanma arzularını sahada göstermeleri çok iyi.

Bugün sadece top çizgiden geçmedi. Top geçmeyince hAklı olmuyorsunuz ama oyununuz haklı oluyor. Dirençli bir takım olduk. Artık son rauntlara griyoruz. Alanyaspor'un o direnci fazla. Yakaladıklarımızı atsak, daha farklı bir maçı konuşuyor olabilirdik. Her dakika zor ve direnci artan bir maç oldu. Umutlarımız fazlalaşıyor. Trabzonspor'u hak ettiği mücadeleye götümek için kaliteli bir takım peşindeyiz. Bunu da takımımız bize belli bölümlerde veriyor.

Önümüzde bu tablolar var. Konya ile Karabük ile oynayacağız. Her maçımız bizim için kazanma maçı olacak. Sonuçlar önemli ama bunlardan daha fazlasını kazanacağımızı düşünüyorum. Genç oyuncularımz var. Doğru yoldayız. Takım olarak doğru oyunla bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz"

Basın toplantısı

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise, ikinci yarıdan bu yana takımda oluşturmaya ve arttırmaya çalıştıkları bir düzen ve sistem olduğunu belirtti.

Bu akşam bunu devam ettirip 5. galibiyeti almak için hızlı ve etkili başladıklarını ifade eden Yanal, "Topu sadece çizgiden içeriye atamadık. Rakibin direnci arttıkça buna karşılık vermede zaman zaman etkili olamasak da oyunun bütününde bir pozisyon dışında pozisyon vermedik. Gol yemememiz ve disiplinli şekilde bunu devam ettirmemiz beklentilerimiz için bizi mutlu etti." diye konuştu.

Yanal, oyuncularını özellikle maçın başlarındaki gol arzusu ve mücadelesinden dolayı kutladığını aktararak, "Durica'nın da sakatlığının ardından hızlı oyuncu değişikliği gerçekleştirdik. Onun da MR'ı çekildi diziyle ilgili sorun var. MR sonucunu doktorumuz okuyacak ve açıklayacağız. Ritimli ve tempolu, geriden oyun kurarak oynamaya alıştığımız düzenimiz sarsıldı. Top çizgiden geçmedi." ifadelerini kullandı.

Takıma yeni oyuncuların katıldığını ve bu oyuncuların ısınması için bir sürenin geçmesi gerektiğini de anlatan Yanal, şunları kaydetti: "Takımda güzel atmosfer var. Bunun devam etmesi adına takım, camia, medya, bütün partnerlerin buluşup, güvenli ortama doğru hareket ettiğimizi düşünüyoruz. Bugün bir puan da olsa gelecek için umut verdi. Trabzonspor'un istediği sonuçları alacağı vizyon mevcut. Bu yönde de çalışmalarımız devam edecek. Oyuncularımız bugün sadece topu içeriye atamadılar. Onun dışında güzel bir futbol oldu."