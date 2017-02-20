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''Yanlış zamanda yanlış yerdeydim''
20 Şubat 2017 , 16:06
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- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Beşiktaş
AJANSSPOR- Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun, Goal Almanya'ya özel bir röportaj verdi.
Frankfurt altyapısında yetişen milli oyuncu A takımda fazla şans bulamamıştı. Önünde Ioannis Amanatidis, Theofanis Gekas, Martin Fenin, Halil Altıntop gibi isimler olan Cenk Tosun o günler için, "Sadece yanlış zamanda yanlış yerdeydim" diyor. O dönem Frankfurt'u eski Galatasaraylı Michael Skibbe çalıştırıyordu.
2010-11 sezonunda Frankfurt U23 takımıyla 13 maçta 11 gol atan Cenk Türkiye'de de dikkat çekti. Galatasaray'a transferi son anda gerçekleşmeyen ve Gaziantepspor'a transfer olan Cenk, "İşler benim için iyi gitmezken gerçekleşen bu transferi Allah'ın bir takdiri olarak görüyorum" diye konuştu.
Antep ile sezonun ikinci bölümünde 10 gol atan yıldız oyuncu kendini bir anda kahraman olarak bulmuş: "Tüm bu yaşananlar çılgıncaydı. Almanya'dan birçok röportaj talebi geldi ama ortak cevap yollamak zorunda kaldım."
Cenk ayrıca Türkiye'nin en iyi forvetlerinden biri olduğunu da sözlerine ekledi.
Bu sezon 21 lig maçına çıkan 25 yaşındaki oyuncu 16 golle Süper Lig gol krallığında zirvede bulunuyor.
(YASAL UYARI: Bu haber kaynak gösterilmeden kullanılamaz.)
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
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