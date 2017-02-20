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Yeni statta ilk kayıp..

Tarih20 Şubat 2017 , 22:28

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Yeni statta ilk kayıp..

Trabzonspor, Medical Park Arena Stadı'nda oynadığı ikinci maçında ilk puan kaybını yaşadı.

Yeni stadında ilk maçında Gaziantepspor'u 4-0 yenen Karadeniz ekibi, ikinci maçında golsüz berabere kalarak, ilk puan kaybını yaşadı.

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