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Adebayor için büyük gün!

Tarih21 Şubat 2017 , 09:09

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Adebayor için büyük gün!

Gol yollarında sıkıntı çeken ve Antep’le 0-0 berabere kalarak zirve yarışında yara alan Başakşehir’de sakatlığı bulunan Adebayor’un durumu bugün netleşecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Asbaşkan Mustafa Saral, “Mehmet Batdal’ın dizinde problem var. Bu nedenle maçlara ilk 11’de başlayamıyor. Ancak son 15-20 dakikada görev alabiliyor.

Adebayor’un da kasığında, Galatasaray ile oynanan kupa maçında yırtılma oldu. O da son maçlarda forma giyemedi. Adebayor ile ilgili yarın (bugün) sağlık ekibimizle görüşeceğiz. Yetişme ihtimali belli olacak” diye konuştu.

Kaynak : Fanatik

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