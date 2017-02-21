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Antalyaspor Akhisar'a hazırlanıyor!
21 Şubat 2017 , 18:28
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Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda oynayacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular iki gruba ayrıldı. Bir grup istasyonda kuvvet koordinasyon çalışırken, diğer grup dar alanda taktiksel çalışmalar yaptı.
Sakatlığı süren Yekta Kurtuluş ve izinli olan Motta'nın katılmadığı antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi.
Dizinde ağrı olan El Kebir çalışmayı yarıda bıraktı. Hafif sakatlığı bulunan Diego ise salonda çalıştı.
Bu arada tesislere gelen bir grup taraftar, antrenmanı izledi. Taraftarlar, antrenman bitiminde futbolculara, üzerinde "Eto'o" yazan baklava ikram etti.
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