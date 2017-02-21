- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Antalyaspor'a ulaşım desteği!
21 Şubat 2017 , 11:00
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Antalyaspor
Birmot, Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'a ulaşım desteği sağlayacak.
Otomotiv perakendeciliğinde faaliyet gösteren şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Birmot Antalyaspor'a sponsor oldu. Şirket, sponsorluk kapsamında Antalyaspor'a ulaşım konusunda destek sağlayacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Birmot Antalya Şubesi Müdürü Taylan Filiz, "Şehrimizin göz bebeği futbol takımımıza sponsor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. İnanıyoruz ki Antalyaspor, bu sezonda da başarılı yönetimi ve oyuncu kadrosu ile yine Anadolu'nun gözde takımı olarak ligde en iyi sırada yerini alacak." ifadesini kullandı.
- İlgili:
- Futbol
- Spor Toto Süper Lig
- Antalyaspor
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor'dan şok karar! Bruma'yı kadroya almadı... 1
- Tolunay Kafkas'tan Galatasaray açıklaması!
- Hagi'den flaş sözler!
- Oyundan alındıktan sonra kırmızı kart gördü 10
- Kayserispor'un çıkışı devam ediyor! 2
- Aziz Yıldırım hesap sordu! 1
- Memduh Özbalta: ''Taraftar baskısını kaldıramadık'' 3
- ''Geleceğe umutla bakıyoruz'' 4
- Samsun'da kazanan çıkmadı! 28
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller