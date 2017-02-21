Birmot, Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'a ulaşım desteği sağlayacak.

Otomotiv perakendeciliğinde faaliyet gösteren şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Birmot Antalyaspor'a sponsor oldu. Şirket, sponsorluk kapsamında Antalyaspor'a ulaşım konusunda destek sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birmot Antalya Şubesi Müdürü Taylan Filiz, "Şehrimizin göz bebeği futbol takımımıza sponsor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. İnanıyoruz ki Antalyaspor, bu sezonda da başarılı yönetimi ve oyuncu kadrosu ile yine Anadolu'nun gözde takımı olarak ligde en iyi sırada yerini alacak." ifadesini kullandı.