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"Artık Eto'o ve takım arkadaşlarının..."
21 Şubat 2017 , 02:06
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AJANSSPOR ÖZEL-
Antalyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, Radyospor'da yayınlanan Haber Aktif programında Emrah Karalinç ve İlker Koç'a konuştu.
Medyada yer alan, "Samuel Eto'o'ya Çin'den talipler var" haberleriyle ilgili açıklamalarda bulunanan Bora Terzioğlu, "Bizler Eto'o'nun Antalyaspor'da oynadığı futbolla gündeme gelmesini istiyoruz. Antalyaspor'un gündeminde Eto'o'nun bir kulübe gitmesi yok. Bizde Çin'e transferler haberlerini basından öğrendik. Eto'o'nun transfer gündeminde yer alması onun iyi oyuncu olduğunu gösteriyor ve bu durum hoşumuza gidiyor. Bu haberleri yıpratma olarak düşünmüyoruz. Antalyaspor camiası olarak kenetlendik, artık Eto'o ve takım arkadaşlarının güzel oyununu konuşalım" dedi.
"HEDEFİMİZ İLK 10"
1-0'lık Karabükspor galibiyetine değinen Terzioğlu, "Karabükspor'da Igor Tudor'un ayrılması oyuncular için itici bir güç oldu. Karşılaşmada denk mücadele oldu ve kazandık. Maç maç düşünüyoruz şu anda önümüzde Akhisar Belediyespor karşılaşması var. Hedefimiz ligi ilk 10 içerisinde bitirmek. Avrupa Kupasını konuşmak şu anda çok erken. Hedefimiz ilk 10 zaman içerisinde olursa bundan gurur duyarız" diye konuştu.
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