Barisic ilk antrenmanına çıktı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da, Galatasaray'a giden Igor Tudor'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Avusturyalı Zoran Barisic, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Ligin 22. haftasında 26 Şubat Pazar günü sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak kırmızı-mavili ekip, bu maçın hazırlıklarına Hasan Doğan Tesisleri'nde yapılan antrenmanla başladı.

Yeni teknik direktör Zoran Barisic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapıldı.

Sakatlığı bulunan Tanase'nin takımdan ayrı koşu yaptığı idman, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçın ardından sonra erdi.

- Gül: "Yeni hocamıza ve takımımıza güveniyoruz"

Futbol şube sorumlusu Tolga Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalyaspor karşılaşmanın dış sahada oynadıkları en iyi maç olmasına rağmen galibiyet alamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Deplasman maçlarını kazanamadıklarını, bunu kırmak için çalıştıklarını ifade eden Gül, "Önümüzde içeride oynayacağımız Gençlerbirliği maçı var. İçerideki maçlarda başarımız belli. Kendimize iç sahada çok güveniyoruz. Bir an evvel ligde tutunacak puanlara ulaşmak istiyoruz. Bu manada hedefimiz Gençlerbirliği maçında 3 puan. Yeni hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. Taraftarımızın da desteği ile sahadan 3 puanla ayrılan taraf olmak istiyoruz." diye konuştu.