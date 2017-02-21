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Beşiktaş Demba Ba'ya kavuşuyor!
21 Şubat 2017 , 19:23
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Demba Ba İstanbul'a dönüyor. Amerika'daki tedavisini tamamlayan Ba, 1 hafta içinde İstanbul'a dönerek Beşiktaş ile antrenmanlara çıkacak.
Siyah beyazlı takımın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Senegalli futbolcu 1 hafta içinde İstanbul'da olacak.
Beşiktaş ile sözleşme imzaladıktan sonra Amerika'ya giden Ba, çalışmalarına devam etti. Belirlenen program doğrultusunda hazırlıklarını sürdüren yıldız futbolcu, İstanbul'a dönerek siyah beyazlı takıma katılacak.
Ba'nın ne zaman forma giyeceği ise henüz netlik kazanmadı. Zira temmuz ayında sakatlanan yıldız futbolcu o tarihten bu yana maç oynamadı. Sol bacak kaval kemiğindeki sakatlık iyileşse de Ba'nın maç eksiği teknik heyeti düşündürüyor.
31 yaşındaki futbolcunun antrenman performansını değerlendirecek olan teknik direktör Şenol Güneş, mart ayı içerisinde Ba'yı forma vermeye başlayabilir.
Adı UEFA listesine eklenmeyen Ba, iyi durumda olması halinde sadece Süper Lig maçlarında görev yapabilecek.
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