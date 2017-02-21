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Beşiktaş derbisinde yok!

Tarih21 Şubat 2017 , 08:57

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Beşiktaş derbisinde yok!

Takımda yaşanan talihsiz sakatlıkların acısını sezon boyunca çeken G.Saray'a, 27 Şubat Pazartesi günkü kritik Beşiktaş derbisi öncesinde güzel haberler geldi. Takımın en önemli silahı olan Wesley Sneijder'ın yokluğunda çok zorlanan sarı-kırmızılılar, sadece Hollandalı yıldıza değil, diğer kadronun kemik isimlerine de kavuşacak.

Hollandalı yıldızın yanı sıra bir süredir takımdan uzak kalan Eren Derdiyok, Hakan Balta ve Lionel Carole de Teknik direktör Igor Tudor'un forma şansı vermesi halinde pazartesi günü sahada olacak. Sağlık ekibinin adeta üzerine titrediği bu futbolcu hızla iyileşirken, derbiye sadece Serdar Aziz'in yetişmeyeceği öğrenildi.

Kaynak : AMK

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