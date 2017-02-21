Beşiktaş'ta büyük değişim!

Son şampiyon Beşiktaş, bu sezon da şu ana kadarki görüntüsüyle yarışın en güçlü adayı. 21. haftada kazanıp Başakşehir’e 4, Galatasaray’a 7, Fenerbahçe’ye ise 10 puan fark atan Kartal’da hem saha içinde hem de dışında işler tıkır tıkır ilerliyor.

Güneş ve öğrencileri, Avrupa’da turun favorisi, ayrıca UEFA başarı sıralamasında da Roma, Manchester United gibi birçok devi geçip 21.’liğe tırmanmış durumda. Hal böyle olunca taraftarın coşkusu da artıyor, Vodafone Arena dolup taşıyor.

Futbolu da farklı

Süper Lig’de 21. hafta geride kalırken, yarışta Beşiktaş egemenliği sürüyor. Son şampiyon, bu kez rakiplerinin puan kaybını değerlendirip kazanınca Başakşehir’e 4, Galatasaray’a 7, Fenerbahçe’ye ise 10 puan fark attı. Ancak futbol kamuoyunun birleştiği bir nokta var ki, en az aradaki puan farkı kadar kıymetli. O da; Beşiktaş’ın futbolu... Maçlarının çok büyük bölümünde tüm rakamlarda rakiplerinin önünde olan Kartal, artık ezbere sayılan kadrosuyla da fark yaratıyor. Rakipleri neredeyse hâlâ ‘ideal 11’ ararken Siyah-Beyazlılar, çok yakın zamana kadar 3 kulvarda mücadele etmesine rağmen sakatlık-ceza dışında her bölgede taşlar yerine oturtmuş durumda.

Artık para konuşulmuyor

Beşiktaş Yönetimi, sportif başarıyı paraya dönüştürme konusunda çok başarılı bir politika izledi. Kulübü bir cazibe merkezi haline getiren Başkan Fikret Orman ve ekibi, uzun süredir faydamaliyet dengesinde alkış alacak işlere imza atıyor. Belki halen 1.2 milyar TL’lik bir borç yükü var ama en azından yönetim, göreve geldikten sonraki periyotta bu rakamı daha da astronomik boyuta taşımadı. Artık mevcut gelirlerle rahatlıkla ekonomisini döndürebilen, futbolcularına para düşündürmeyen bir yönetim var.



Avrupa'da sınıf atladı

Şampiyonlar Ligi’nde yola devam şansını son maçta kaçıran Beşiktaş, Avrupa Ligi’ndeki ilk sınavında farkını gösterdi. Siyah-Beyazlılar, Hapoel deplasmanında 3-1 kazanıp turun favorisi haline gelmeyi başardı. Bu başarılı süreç, Kartal’ın UEFA başarı sıralamasındaki yerini de etkiledi. Temsilcimiz, 21. sıraya adını yazdırıp Türkiye adına en iyi dereceyi yaparken, Roma, Manchester United, Tottenham gibi devleri de solladı.

Şenol Güneş etkisi

Şampiyon takımdan, Gomez başta olmak üzere önemli isimler kaybetse de Beşiktaş’ın kadroyu tekrar istenen seviyeye ulaştırması çok zaman almadı. Bunda da en önemli faktör elbette teknik direktör Şenol Güneş. Trabzonspor, Bursaspor ve şimdi de Beşiktaş’ta elindeki birçok oyuncuya veya yıldız adayına sınıf atlatan deneyimli hoca, forma adaletiyle de oynayanlar kadar bekleyenlerin de güvenini kazanmış durumda. Cenk’in geldiği nokta, Quaresma gibi sıkıntılı bir yıldızla yaşadığı bireysel krizleri ustalıkla çözmesi gibi örnekler Güneş’i Beşiktaş'ın en büyük kozlarından biri yaptı.

Taraftar çok mutlu

Tüm bu etkenler, yani iyi futbol, beraberinde gelen skorlar ve sorunsuz kulüp yapısı, Siyah-Beyazlılar’ı ligin en mutlu taraftar topluluğu haline getiriyor. Beşiktaşlılar duydukları memnuniyeti sadece sözde değil, eylemleriyle de gösteriyor. Vodafone Arena istikrarlı bir şekilde sezonun en çok taraftar ağırlayan statlarının başında geliyor. Son Akhisar maçında şampiyonluk şarkılarını söylemeye başlayan taraftarlar, aldıkları lisanslı ürünlerle gişeye bilet dışında da önemli gelir bırakıyor. Özetlersek tüm bunlar Beşiktaşlılar’ın mutlu sona en az geçen sezon olduğu kadar inandığını gösteriyor.



Kaynak : Fanatik