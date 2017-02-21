Beşiktaş'tan cevap!

AJANSSPOR ÖZEL- Özgür SANCAR

Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Hakan Kalkavan, hakem hatalarından canı en çok yanan takımın Beşiktaş olduğunu söyledi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Kalkavan, "Klasik söz olacak ama Şenol hoca galibiyet için takımı motive edecektir. Hapoel sıradan bir takım değil bunu grup aşamasında gösterdi. Kadroda revizyon olabilir bu konu hocamızın taktiri. Yönetim olarak hocamıza baskımız söz konusu değil buna kendisi zaten izin vermez'' dedi.

QUARESMA SÖZLEŞME MESELESİ

Kalkavan, ''Quaresma'nın yedek kalacağı haberlerini bende basından okudum. Bizim Quaresma'ya güvenimiz tam. Son maçtaki mücadelesi bunu en güzel şekilde gösterdi 'Quaresma sözleşme yeniledikten sonra rehavete kapılır, iyi oynamaz' şeklinde yorumlar yaptılar; ama bunun doğru olmadığını gördük. Sözleşme meselesinden bağımsız top oynuyor ve kendisinin gösterdiği performanstan çok mutluyuz" dedi.

ŞENOL HOCA REHAVETE İZİN VERMEZ

Süper Lig'deki şampiyonluk şanslarıyla ilgili olarak ise Kalkavan, "Şampiyonluğa ilk haftadan beri inanıyoruz. Son hafta kenetlenmemiz eski İnönü atmosferine geri dönüş oldu. Bizim hedefimiz mutlak şampiyonluk. Bu sene hedefimiz bu. Rizespor ve Kayserispor maçında aynı şekilde devam edecektir. Basında çıkan şampiyonluk haberleri rehavete sokmayacaktır oyuncularımızı Şenol hoca buna izin vermeyecektir" diye konuştu.

DEMBA BA, CANER, ERSAN DÖNÜYOR

Kalkavan sakat oyuncularla ilgili ise müjde verdi. "Sakatlığı olan Dem Baba, Caner Erkin ve Ersen Adem Gülüm Mart ayı içerisinde hazır duruma gelecekler. Deplasmandaki Antalyaspor maçından önce hazır hale gelirler. Dem Baba bu hafta sonunda Türkiye'ye dönecek. Onların da katılımıyla daha güçlü olacağız" ifadelerini kullandı.

ÇEBİ HAKEM KONUSUNDA DOĞRU SÖYLEDİ. DERBİNİN GÜNÜNÜ NEDEN TARTIŞMAYA AÇIYORLAR? GEÇEN SEZON BİZE STADI'NI KİM AÇTI?

Hakan Kalkavan, "Hakem hataları konusunda 2. başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına katıldığını belirten Kalkavan, "Hakem hatalarından canımız çok yandı. Sayın Çebi çok doğru söyledi. Hal böyleyken rakiplerin aleyhimizde açıklama yapmasını anlamıyorum. Derbide takımımızı daha şanslı görüyorum. İyi bir takımız ve daha şanlı gösteriliyoruz. Derbinin Pazartesi günü olması çok gündem oldu. Geçen sezon 3 günde bir seyahat yapıyorduk. Başakşehir harici kimse bize stadyumunu vermedi" dedi.

ŞENOL GÜNEŞ YENİ SÖZLEŞME İMZALIYOR MU?

Yatırımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hakan Kalkavan, "Şenol Güneş bizim gönlümüzün hocası; Beşiktaş'ta kalmayı istiyor. Biz de onunla devam etmeyi istiyoruz. Yeni sözleşme meselesi bugünün konusu değil. Ama Şenol hocayla bu konu aramızda problem olmaz" şeklinde konuştu.

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