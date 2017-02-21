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Boş tribün, dolu salon!
21 Şubat 2017 , 09:02
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- Spor Toto Süper Lig
- Fenerbahçe
Futbol takımının ligde hedeften uzak kalması ve ortaya koyduğu kötü performans, taraftarın tribünlerden çekilmesine neden oldu.
Geçtiğimiz yıllarda Kadıköy’de kapalı gişe oynayan Sarı-Lacivertliler, artık bomboş tribünlerin önünde sahaya çıkıyor.
Son olarak Kasımpaşa mücadelesinde 50 bin kişilik statta 12 bin taraftar yer almıştı. Futbol takımının aksine, basketbol takımı, arkasında müthiş bir taraftar desteğiyle fırtına gibi esmeye devam ediyor.
Euroleague’de perşembe günü Olympiakos’u ağırlayacak olan Fenerbahçe’de bu karşılaşmanın biletleri kısa sürede tükendi. Ülker Sports Arena, bu sezon birçok karşılaşmada olduğu gibi yine tamamen dolacak.
Kaynak : Fanatik
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