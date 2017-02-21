Lig Ana Sayfa
Lig Puan Durumu
Lig Fikstürü
Buradasın: Ajansspor.com » Futbol» Spor Toto Süper Lig

Boş tribün, dolu salon!

Tarih21 Şubat 2017 , 09:02

Yorum
Boş tribün, dolu salon!

Futbol takımının ligde hedeften uzak kalması ve ortaya koyduğu kötü performans, taraftarın tribünlerden çekilmesine neden oldu.

Geçtiğimiz yıllarda Kadıköy’de kapalı gişe oynayan Sarı-Lacivertliler, artık bomboş tribünlerin önünde sahaya çıkıyor.

Son olarak Kasımpaşa mücadelesinde 50 bin kişilik statta 12 bin taraftar yer almıştı. Futbol takımının aksine, basketbol takımı, arkasında müthiş bir taraftar desteğiyle fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Euroleague’de perşembe günü Olympiakos’u ağırlayacak olan Fenerbahçe’de bu karşılaşmanın biletleri kısa sürede tükendi. Ülker Sports Arena, bu sezon birçok karşılaşmada olduğu gibi yine tamamen dolacak.

Kaynak : Fanatik

Yorum
YORUM EKLE
Yorumunuzu eklemek için tıklayınız.
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri

me