Kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rize’ye deplasmanda 2 puan kaptırarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray, Beşiktaş derbisinde bu kaybı telafi etmeye hazırlanıyor. Teknik direktör İgor Tudor’a zorlu mücadele öncesi ilk müjde Wesley Sneijder’den geldi.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımda ayrı olan ve yokluğu ciddi şekilde hissedilen Hollandalı yıldız, yavaş yavaş hazır hale geliyor ve Beşiktaş derbisinde oynaması için bir sakınca görülmüyor. Ayrıca disiplinsiz tavırları nedeniyle Rize maçı öncesi kadro dışı bırakılan Bruma da, özür diledikten sonra affedildi ve o da gözünü Beşiktaş derbisine çevirmiş durumda.

Sistemde son kararı vermedi



Teknik patron Tudor, iki futbolcuyu da kritik 90 dakikada ilk 11’de sahaya sürmeyi planlıyor. Ancak Tudor’un henüz diziliş konusunda son kararı vermediği öğrenildi. İlk maçında 4-2-3-1, 4-3-3 ve 4-4-2 düzenlerini deneyen Hırvat hoca, Bruma ve Sneijder’in takıma katılmasıyla 3-5-2 ya da 3-4-3 gibi varyasyonlarıkullanmanın planlarını yapmaya başladı.



Kaynak : Fanatik