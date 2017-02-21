- Spor Toto Süper Lig
- PTT 1. Lig
- Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup
- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
- Spor Toto 3. Lig Grup 1
- Spor Toto 3. Lig Grup 2
- Spor Toto 3. Lig Grup 3
Bruma ve Sneijder...
21 Şubat 2017 , 08:33
Kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rize’ye deplasmanda 2 puan kaptırarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray, Beşiktaş derbisinde bu kaybı telafi etmeye hazırlanıyor. Teknik direktör İgor Tudor’a zorlu mücadele öncesi ilk müjde Wesley Sneijder’den geldi.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımda ayrı olan ve yokluğu ciddi şekilde hissedilen Hollandalı yıldız, yavaş yavaş hazır hale geliyor ve Beşiktaş derbisinde oynaması için bir sakınca görülmüyor. Ayrıca disiplinsiz tavırları nedeniyle Rize maçı öncesi kadro dışı bırakılan Bruma da, özür diledikten sonra affedildi ve o da gözünü Beşiktaş derbisine çevirmiş durumda.
Sistemde son kararı vermedi
Teknik patron Tudor, iki futbolcuyu da kritik 90 dakikada ilk 11’de sahaya sürmeyi planlıyor. Ancak Tudor’un henüz diziliş konusunda son kararı vermediği öğrenildi. İlk maçında 4-2-3-1, 4-3-3 ve 4-4-2 düzenlerini deneyen Hırvat hoca, Bruma ve Sneijder’in takıma katılmasıyla 3-5-2 ya da 3-4-3 gibi varyasyonlarıkullanmanın planlarını yapmaya başladı.
Kaynak : Fanatik
YORUM EKLE
Son Spor Toto Süper Lig HaberleriTüm Spor Toto Süper Lig Haberleri
Şu anda Öne Çıkan Videolar
Şu anda Öne Çıkan Haberler
ÇOK OKUNAN HABERLERTüm Haberler
- "Tankut'u dinleyince yerin dibine girdim" 1
- Tudor'dan şok karar! Bruma'yı kadroya almadı... 1
- Tolunay Kafkas'tan Galatasaray açıklaması!
- Hagi'den flaş sözler!
- Oyundan alındıktan sonra kırmızı kart gördü 10
- Kayserispor'un çıkışı devam ediyor! 2
- Aziz Yıldırım hesap sordu! 1
- Memduh Özbalta: ''Taraftar baskısını kaldıramadık'' 3
- ''Geleceğe umutla bakıyoruz'' 4
- Samsun'da kazanan çıkmadı! 28
Sizce Hangisi?
Son Videolar
SPORUN GÜZELLERİ
Diğer Güzeller