Çalımbay'dan Eto'o sözleri..

Sık sık transfer dedikodularına malzeme olan Antalyaspor'un yıldızı Samuel Eto'o'nun adı son olarak Çin 1. Lig ekibi Dalian Yifang ile anılırken, Kırmızı-Beyazlı cepheden konuyla ilgili net bir açıklama geldi.

Antalya merkezli yayın yapan Kanal V'ye konuk olan teknik direktör Rıza Çalımbay, Samuel Eto'o'nun hiçbir yere gidemeyeceğini söyledi. Sezon sonuna kadar kadrolarını bozmalarının mümkün olmadığını söyleyen deneyimli teknik adam, "Elimize resmi bir teklif gelmedi. Resmi teklif gelse de bunu geri çeviririz. Sezon sonuna kadar bu kadroyla mücadele edeceğiz. Ancak sezon sonunda yine teklif gelirse o zaman değerlendirebiliriz" ifadelerine yer verdi.