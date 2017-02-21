Kumpas Davası’nda ikinci gün geride kalırken, Fenerbahçe Asbaşkanlarından Şekip Mosturoğlu gün sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.



Cuma günü mahkemenin ara kararı vereceğini ifade eden Şekip Mosturoğlu, “Şu an sadece iddianame özetlendi. Esasa ilişkin bir işlem yapılmadı. Çarşamba ve Perşembe günü sorgular yapılacak, muhtemelen Cuma günü de ara kararlar verilecek. Bu açıdan Cuma günü önemli” dedi.



Dün başkan Aziz Yıldırım’ın mahkeme çıkışı yaptığı açıklamalarla ilgili gelen itiraz kararına yönelik soruya da Şekip Mosturoğlu, “Sanıklardan bir tanesi dün mahkemeden sonra Başkanın yaptığı konuşmayla ilgili olarak Başkana konuşmama tedbiri verilmesini istedi. Ne kadar hukuka uygun ya da değil Cuma günü mahkeme buna karar verecek. Yorumlamıyorum çünkü ben davada avukat olarak bulunuyorum. Hukuki yorumunu yapmayım neticede mahkeme bir ara karar verecek. Bana göre hukuki değil ama kararı heyet verecek" diye konuştu.