Esteban'dan sözleşme açıklaması!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Esteban’dan yönetime mesaj var. Kosta Rikalı file bekçisi, Trabzon’da mutlu olduğunu ve 2 yıl daha kalmak istediğini söyledi.

27 yaşındaki başarılı kaleci, “Kararı tabii ki yönetim verecek. Görüşmelerin başladığını söyleyebilirim. Burada kalmak isterim. Sezon bitmeden bu konunun netlik kazanacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Esteban bu sezon Türkiye Kupası’ndaki 8 maçta kaleye geçerken, ligde ise Onur Kıvrak eldivenleri bırakmadı.



Kaynak : Fanatik